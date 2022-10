Bolsonaro diz que aumento de vagas no STF depende de 'temperatura' na corte

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que existe um debate para decidir sobre a proposta de aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) após as eleição, contudo, a medida vai depender da "temperatura" na corte. A declaração foi feita neste domingo (9) em live do canal Pilhado, no Youtube.

"Se eu for reeleito, e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos duas pessoas garantidas lá (Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por ele), tem mais gente que é simpática à gente, mas já temos duas pessoas garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos, tem mais duas vagas para o ano que vem, talvez você descarte essa sugestão", afirmou o presidente.

"Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as duas Casas a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara e do Senado contrária, porque se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poder e lógico que não querem isso", completou.

Durante a live, Bolsonaro ainda acusou ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de votarem com parcialidade. "Os caras têm lado político. Qualquer ação no Supremo e no TSE, dá ganho de causa para o outro lado, não tem isenção", afirmou.