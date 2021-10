Bolsonaro diz que chora sozinho no banheiro de casa por conta da pressão

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse na noite da quinta-feira (14) que chora no banheiro de casa. A frase foi falada durante um encontro organizado por uma igreja evangélica em Brasília.

"Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte acho que ela tem razão até", disse Bolsonaro.

Ele falou da pressão do trabalho de presidente. "O que me faz agir dessa maneira? Eu não sou mais um deputado. Se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513. Mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível".

No discurso, ele falou de algumas pautas conservadoras que endossa e voltou a criticar medidas de isolamento social, além de questionar a eficácia das vacinas. Ele destacou a presença de um "pastor no MEC".

"Olha, aquele partido (PT) que esteve com o MEC entregue por 12 anos a uma pessoa (Fernando Haddad), que ficou para trás comigo no segundo turno. E hoje nós temos um pastor no MEC", disse. A plateia aplaudiu.

Bolsonaro tem reforçado o trabalho para ampliar e fortalecer laços com as bases evangélicas, já mirando a eleição de 2022. Na semana passada, ele foi a um simpósio com centenas de evangélicois também em Brasília.