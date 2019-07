Bolsonaro diz que deixaria o cargo caso fosse a vontade do povo

Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (3), que caso fosse do desejo da população, ele abriria mão do cargo. "Se eu jurei um dia dar a vida pela minha pátria, como vocês, o que seria um sacrifício do mandato pelo bem de todos nós?”, quastionou o presidente.

“Não existe orgulho e satisfação maior do chegar à função que tenho no momento. Devo isso a vocês, povo brasileiro. A vocês, que são muito mais importantes que qualquer instituição nacional. Vocês é quem conduzem o nosso destino. E a vocês, povo brasileiro, somente a vocês, eu devo lealdade absoluta”, continuou.

O desabafo presidencial foi feito durante a cerimônia de troca de comando do sudeste, em que o novo ministro da Secretaria do Governo (Segov), general Ramos, deixou oficialmente o cargo de chefe para assumir o cargo no executivo a partir desta quarta-feira (04).

“Nós queremos, juntos, colocar o Brasil no lugar de destaque que merece. E conto, a partir de amanhã, em uma escala mais elevada, com reforço de um grande amigo, que mora em meu coração há 46 anos”, disse Bolsonaro ao novo ministro, que toma posse nesta quinta-feira (04).

Ainda, ele afirmou que Ramos terá uma das tarefas mais importantes do governo, que é a da articulação política com o Legislativo. “O senhor terá um dos ministérios mais importantes, que é fazer a articulação com nosso Parlamento e tenho certeza que, com sua presença, pelo seu passado de assessor parlamentar, principalmente, ajudaremos e muito a resgatar a credibilidade de nossas instituições”, pontuou.

Em sua fala, o presidente agradeceu aos parlamentares que tem trabalhado junto ao executivo para aprovação de projetos do governo. “Obrigada parlamentares, deputados e senadores, que entendem, assim como o Executivo, que a nossa união é a chave do sucesso do nosso Brasil”, completou.