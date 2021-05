Bolsonaro diz que governo reduziu multas ambientais por 'paz e tranquilidade'

O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã deste sábado (1º) que seu governo reduziu a aplicação de multas ambientais para gerar mais "tranquilidade" aos produtores rurais, fazendo uma opção pelo "aconselhamento". A fala foi em uma videoconferência com criadores de gado. As informações são de O Globo.

"Os senhores também, no nosso governo, tiveram uma participação do Ibama e do ICMBio sem agressões, a quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar pelo lado, primeiro, do aconselhamento, das observações. Em último caso, a questão das multagens. Isso diminuiu bastante no campo e trouxe mais paz e tranquilidade para o produtor rural", disse Bolsonaro.

A fala de Bolsonaro foi transmitida ao vivo no evento virtual ExpoZebu, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A transmissão contou ainda com a ministra da Agricultura Tereza Cristina.

Bolsonaro defendeu também que o Congresso Nacional aprove um projeto de regularização fundiária proposto pelo seu governo, a MP da Grilagem, como ficou conhecido popularmente. Enviada no ano passado, a MP não foi aprovada. O senador Irajá Abreu (PSD-TO) criou então uma proposta semelhante para tentar nova aprovação.

Na fala, o presidente disse que tem conversado sobre o tema com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e quer que o assunto vá para votação.

O presidente criticou na fala o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), afirmando que as ocupações de terra diminuíram e que ajudou a "minar recursos" do MST. "(No) nosso governo também, poucas invasões tivemos no campo. Tivemos então a perspicácia de buscar minar os recursos para o MST. Acabamos com o repasse de ONGs para eles, eles perderam bastante força e deixaram de levar o terror para o campo".