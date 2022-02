Bolsonaro diz que governo vai acompanhar apuração de protesto contra morte de congolês

O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assassinato que comoveu o país, do congolês Moïse Kabagambe, morto a pauladas em um quiosque no Rio de Janeiro. O chefe do executivo, entretanto, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (7), para criticar um protesto contra o assassinato, em uma igreja, em Curitiba.

Ele afirmou que acionará órgãos do governo para monitorar uma investigação do ato que pediu punição aos assassinos.

"Acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? Acionei o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país" afirmou o presidente.

O protesto criticado pelo presidente aconteceu no sábado. Durante o ato, um grupo de manifestantes que se reuniu no Centro Histórico da cidade entrou na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos pedindo justiça. O momento, gravado, repercutiu nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (7), a Arquidiocese de Curitiba repudiou o ato e disse que na ação do grupo houve "agressividades e ofensas", classificando a ação como profanação injuriosa.

Moïse Kabagambe foi morto na noite do último dia 26 em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.