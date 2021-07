Bolsonaro diz que Mourão às vezes atrapalha e compara vice a cunhado: 'tem que aturar'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (26) que o vice-presidente Hamilton Mourão atrapalha em algumas situações, mas afirmou que vice-presidente é igual a "cunhado", que "você casa e tem que aturar".



Bolsonaro falou sobre a relação com o vice em uma entrevista à rádio Arapuan, da Paraíba. Ele ainda afirmou que a escolha por Mourão em 2018 foi feita "a toque de caixa".



"O Mourão faz o teu trabalho. Ele tem uma independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado ir embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar. Dele, não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias", declarou Bolsonaro.



O vice-presidente não se posicionou sobre a fala do presidente. Na semana, em meio aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, Mourão afirmou que o Brasil não é "república de banana" e que haverá eleição mesmo sem voto impresso.



Em meio às discussões para ampliação do espaço do Centrão no governo, Mourão afirmou que os eleitores de Bolsonaro podem se sentir "um pouco confundidos" em relação a isso.