Bolsonaro diz que pode ter contraído coronavírus e menciona possível novo teste

Após já ter realizado dois exames que deram negativo para coronavírus, Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que pode realizar um novo teste. Além disso, segundo O Globo, ele mencionou a possibilidade de já ter contraído o vírus.

A razão da preocupação é porque, até agora, 22 pessoas que estiveram com o presidente da república em uma viagem aos Estados Unidos no início do mês testaram positivo para Covid-19.

"Eu estou bem. Fiz dois testes. Talvez faça mais um até. Recebo orientação médica", disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro ainda levantou a hipótese de ter sido contaminado pelo vírus e não ter descoberto. "Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez, eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo", avaliou.

Bolsonaro fez o primeiro teste no dia 12, após o secretário de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, ter sido diagnosticado com o vírus. O segundo exame foi feito na última terça-feira. Depois de fazer o teste, contudo, o presidente teve contato com ao menos uma pessoa que foi diagnosticada com o vírus: o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

