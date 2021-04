Bolsonaro é aconselhado a deixar país para Lira sancionar Orçamento, diz jornal

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está sendo aconselhado por interlocutores a viajar para fora do país, deixando nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), a missão de sancionar o Orçamento de 2021.

As informações são do Estadão. A proposta foi feita a Bolsonaro em reunião do presidente realizada neste fim de semana. O Orçamento está parado por conta de impasses em relação às despesas obrigatórias, que foram subestimadas para acomodar o aumento de emendas parlamentares.

A manobra, tida como "maquiagem" por especialistas de dentro e fora do governo, preocupa o ministro da Economia, Paulo Guedes, já que pode acabar resultando em cometimento de crime de responsabilidade, o que viabilizaria um possível impeachment seguido de inelegibilidade do presidente, em caso de reprovação das contas públicas.

Lira afirmou a interlocutores não ter sido informado sobre nenhuma eventual viagem de Bolsonaro, e também ressaltou que isso poderia ficar caracterizado como "falta de coragem" do presidente. Para uma possível posse de Lira como presidente da República, seria necessário que o vice-presidente Hamilton Mourão também deixasse o país.