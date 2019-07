Bolsonaro é 'um homem fantástico com uma família maravilhosa', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 30, ter "um grande relacionamento" com o Brasil e com o presidente Jair Bolsonaro, a quem o americano chamou de "um homem fantástico", que tem "uma família maravilhosa" e está fazendo "um grande trabalho" ao governar o País.

As declarações foram dadas em resposta a uma pergunta durante entrevista nos jardins da Casa Branca, antes de embarcar em um helicóptero.

As declarações de Trump vêm em meio ao processo de nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador do Brasil em Washington.

Na última sexta-feira, 26, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, confirmou que o Brasil enviou ao governo americano um "agrément" (pedido diplomático) como parte da oficialização do filho do presidente no posto.

O chanceler demonstrou convicção de que a nomeação será aceita pelos EUA.