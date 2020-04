Bolsonaro escolhe chefe da Abin para comandar a PF

O diretor da Abin, Alexandre Ramagem, foi o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Ele substitui Maurício Valeixo, exonerado nesta sexta-feira (24). A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

A saída de Valeixo culminou com o pedido de demissão de Sergio Moro, que deixa o ministério da Segurança. Moro afirmou em coletiva hoje que Bolsonaro queria interferir no comando da PF e que isso é inaceitável.

Ramagem é considerado um delegado jovem, com apenas 15 anos de PF. Ele conheceu Bolsonaro na campanha eleitoral, sendo responsável pela chefia de segurança do então candidato, depois do episódio da facada. Depois, a relação de confiança só cresceu.

Os filhos de Bolsonaro gostam de Ramagem. Ele está à frente da Abin desde o ano passado.