Bolsonaro está com infecção pulmonar após se recuperar da covid-19

A doença que o presidente Jair Bolsonaro revelou estar, na noite desta quinta-feira (30), é uma infecção pulmonar. Em live no Facebook, o presidente chegou a dizer que estava se sentindo fraco e tomando antibiótico.

Segundo a colunista Carla Araújo, do Uol o presidente foi ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde foi constatado o problema após uma bateria de exames. Bolsonaro segue acompanhado pela sua equipe médica e já estaria se sentindo bem melhor.

Justamente por isso o presidente decidiu manter a agenda desta sexta-feira na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. "Amanhã, barra pesada, porque a temperatura lá em Bagé tá zero grau", disse ontem Bolsonaro, que tossiu algumas vezes durante a live.

O chefe do executivo passou pela Bahia e Piauí nesta quinta, dia em que revelou a doença.

O presidente estava com covid-19 até o último sábado (25), quando fez um exame que deu negativo. Apesar disso, ainda de acordo com a coluna, os médicos que atenderam Bolsonaro não enxergam uma relação entre a infecção e o novo coronavírus.