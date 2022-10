Bolsonaro fala da inflação e 'vontade de mudar de parte da população' após 1º turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou neste domingo (2) que o resultado do primeiro turno reflete uma "vontade de mudar por parte da população". Ele ficou atrás do ex-presidente Lula (PT) e os dois disputarão o segundo turno no final do mês.

Para Bolsonaro, o impacto da inflação no dia a dia das pessoas explica o resultado de hoje.

"Eu entendo que tem muito voto que foi pela condição do povo brasileiro, que sentiu o aumento dos produtos. Em especial, da cesta básica. Entendo que há uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior", avaliou. Ele citou países da América Latina com governos de esquerda como exemplos negativos.

Ele disse que a ideia agora é no segundo turno "mostrar melhor" como o país chegou nessa situação. "Vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do 'fica em casa, a economia a gente vê depois', de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também", disse Bolsonaro.

O presidente celebrou o bom resultado do seu partido nessas eleições. "Tudo indica que o nosso partido fez um quinto da Câmara, 20%. Isso é bastante. Partido sai na frente para disputar cargos na Mesa (diretora) no ano que vem. Temos isso a nosso favor", avaliou.

Bolsonaro aproveitou a fala também para criticar os institutos de pesquisa, afirmando que eles prejudicam as eleições divulgando "mentiras".

Ele não questionou o resultado das urnas, contudo, mas afirmou que vai aguardar o parecer dos militares das Forças Armadas que estiveram na "sala-cofre" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Governo, partidos e outras entidades fiscalizadoras têm acesso à sala de totalização.