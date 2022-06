Bolsonaro fará 'motociata' em Salvador no 2 de julho

O presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), estará em Salvador neste sábado, durante a celebração do Dois de Julho. Na data, ele realizará uma "motociata" ao lado de apoiadores.

É a segunda vez que uma 'motociata' acontece em Salvador. No entanto, na edição do ano passado, o presidente não esteve presente.

Neste ano, o grupo se reunirá às 9h no Dique do Tororó, em frente a Fonte Nova, e partirá em direção ao Parque dos Ventos, na região do antigo Aeroclube.

Além de Salvador, o chefe de Estado estará em Feira de Santana, Cruz das Almas e Seabra na sexta-feira (26) e, também no sábado, cumprirá agenda em Curaçá, a 594 km da capital.

O Dois de Julho também reunirá dois candidatos a presidência em Salvador: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto, e Ciro Gomes (PDT), terceiro colocado nos levantamentos.