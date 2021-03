Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia nacional nesta terça (2), às 20h30

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) convocou emissoras de rádio e TV para um pronunciamento, nesta terça-feira (2), em cadeia nacional. O período reservado é de 3 minutos, iniciando às 20h30.

A fala ocorre em meio ao agravamento da pandemia de covid-19, que coloca várias capitais de joelhos diante da ameaça de colapso no sistema de saúde, e de novas declarações negacionistas do líder nacional, que é contrário às medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos e até ao uso de máscaras.

Ocorre também no momento em que Bolsonaro decide zerar os impostos federais incidentes no diesel e no gás de cozinha.

Apesar da agenda, o Palácio do Planalto não deu detalhes sobre o pronunciamento e não confirmou se esses temas serão citados pelo presidente da República.