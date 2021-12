Bolsonaro faz fé na Mega da Virada em lotérica no Guarujá; veja vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a uma lotérica em Guarujá, no litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (22), para jogar na Mega da Virada. O prêmio estimado para o sorteio é de R$ 350 milhões.

Ele estava acompanhado do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. . Um vídeo foi divulgado nas redes sociais do próprio presidente. Ele e seus acompanhantes aparecem sem máscara. Na saída do local, o presidente cumprimenta apoiadores.





- Mega da Virada no Guarujá/SP. pic.twitter.com/mj4Ej6l7oN — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 22, 2021

Na manhã de hoje, o presidente já havia passeado de moto aquática com a filha mais nova, Laura. Ele seguiu até Praia Grande, cidade vizinha, onde desembarcou e conversou com alguns apoiadores. Ele chegou a Guarujá, na última sexta-feira (17).