Bolsonaro faz passeio de moto sem máscara em Brasília e cumprimenta apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto por Brasília neste domingo, 10. O chefe do Executivo deixou o Palácio da Alvorada por volta das 9h43, parou em diversos pontos da capital e falou com apoiadores. O presidente não usou máscara de proteção contra a covid-19 em nenhum momento.

A primeira parada foi na Torre de TV Digital de Brasília, nas proximidades do Paranoá, a cerca de 30 km da residência oficial. Depois, o presidente parou em um campo de terra e cumprimentou jogadores que participavam de um jogo de futebol. O presidente também tirou fotos com apoiadores que se aproximaram.

Nos diversos pontos que Bolsonaro visitou, a maioria das pessoas que se aproximaram do presidente também não usava máscara para prevenção ao coronavírus.

Logo em seguida, o presidente parou em um posto da Polícia Rodoviária Federal. Durante todo o trajeto, a equipe de segurança do presidente não deixou a imprensa se aproximar. E tentaram impedir perguntas de repórteres, mesmo em local público "Apenas imagens", disse um deles.

Antes de voltar ao Alvorada, o presidente parou ainda em um quiosque na beira do lago Paranoá. Novamente sem máscara e acompanhado de seguranças, Bolsonaro causou aglomeração para tirar fotos. Ao chegar, o presidente não falou com a imprensa, mas conversou com apoiadores.