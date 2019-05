Bolsonaro faz piada com oriental: 'Tudo pequenininho aí?'; veja

O presidente Jair Bolsonaro aparece em vídeo fazendo uma piada com um homem de descendência asiática no Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas. "Tudo pequeninho aí?", pergunta Bolsonaro ao rapaz, em vídeo divulgado pelas redes sociais.

Estrangeiro, o homem tira uma foto com Bolsonaro, falando em seguida: "Brasil, gostoso". Bolsonaro ri e brinca: "opa, opa", colocando as mãos para cima. Depois, faz um gesto com a mão e ironiza: "Tudo pequeninho aí?".

A cena foi na madrugada desta quarta-feira (15) durante escala que Bolsonaro fez em Manaus, antes de seguir para Dallas, nos EUA, onde receberá o título de "Personalidade do Ano" da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo da passagem do pai pelo aeroporto, mostrando a receptividade que teve, mas a piada não aparece.

Bolsonaro está em sua segunda visita oficial nos EUA. Ele chegou pela manhã e hoje já se encontrou com o ex-presidente George W. Bush. A homenagem deve acontecer na tarde desta quinta.