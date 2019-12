Bolsonaro já está em Salvador para passar virada de ano e fica até o dia 5

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarcou na Base Aérea de Salvador por volta das 16h20 desta sexta-feira (27), de onde seguiu de helicóptero até a Base Naval de Aratu, unidade da Marinha do Brasil situada em São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário da capital baiana. Ele chegou ainda no final desta tarde na praia de Inema, onde vai passar a virada do ano.

Bolsonaro deixou Brasília no início da tarde desta sexta. Ele explicou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não veio para a capital baiana pois terá que passar por uma cirurgia nos próximos dias.

A comitiva que acompanha o presidente não foi divulgada pelo Planalto. Entretanto, através das imagens divulgadas pela base aérea, é possível perceber que Laura Bolsonaro, de 9 anos, filha do presidente, é uma das companhias. Outros parentes de Jair Bolsonaro devem passar pelo local nos próximos dias, entre eles os filhos Flávio, Carlos e Eduardo.

O presidente vai passar dez dias em Salvador e volta para Brasília em 5 de janeiro. Bolsonaro volta aos trabalhos na capital federal no dia 6 de janeiro.

Presidentes em Salvador

A base de Aratu, que completou 50 anos de construção em 2019, funciona como apoio logístico para equipes das três Forças Armadas que atuem nas águas. O local é vigiado constantemente pela Marinha, e as instalações de lazer incluem uma casa colonial na praia privativa de Inema, que é separada por um muro da praia de São Tomé de Paripe.

Além da função estratégica, Aratu foi escolhida como local de refúgio e descanso pelos últimos cinco presidentes do Brasil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) passou o réveillon de 1996 na base, e voltou ao local em 1997 e 1998. O ex-presidente Lula também escolheu Aratu para a maior parte dos períodos de recesso, entre 2003 e 2010.

FHC passeou na praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em 11/10/1998

A ex-presidenta Dilma passou quatro réveillons na base, além de algumas folgas durante o Carnaval. Em 2017, Temer levou a primeira-dama Marcela, o filho Michelzinho e a sogra, Norma, para passarem o Carnaval em Aratu.

Em dezembro de 2012, a então presidente Dilma Rousseff também passou o réveillon na base da Marinha do Brasil situada São Tomé de Paripe. Na época, ela chegou ao local de praia, junto com a filha, Paula Araújo, o genro, Rafael Covolo, o neto Gabriel e mãe Dilma Jane.

A ex-presidente Dilma, em dezembro de 2011, na praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador

Entre 2009 e 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em férias com a família, ficou hospedado durante seis dias na unidade militar da Marinha e frequentou a praia do local.

Lula em Inema em 2009

