Bolsonaro leva tombo no banheiro e vai para hospital em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro levou um tombo no banheiro na noite desta segunda-feira e foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília. A informação sobre o acidente é de um auxiliar do presidente e foi divulgada por volta das 22h30 pelo jornal carioca O Globo.

Segundo a fonte que informou sobre o acidente, o caso não seria "grave". Ainda conforme a fonte, o comboio presidencial deixou o Palácio da Alvorada em alta velocidade por volta das 21h10. Ele foi levado de carro para o local. A ambulância que geralmente acompanha o comboio ficou para trás durante o trajeto.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, chegou ao hospital um pouco depois do comboio.

No início do mandato, o presidente teve de se submeter a cirurgias na área do abdome ainda em decorrência da facada sofrida em setembro do ano passado, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Desde então, ele já contou ter ficado com algumas limitações de movimento por causa da recuperação.