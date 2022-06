Bolsonaro 'não representa os brasileiros', diz Anitta em TV francesa 

A cantora Anitta participou do talk show de maior audiência da TV da França, na noite da sexta-feira (24), o Quotidien (TF1). Ela falou do disco novo, Versions of Me, mas também foi questionada sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O apresentador Yann Barthès perguntou em português: "Como vai Bolsonaro?". Sem mencionar o nome do mandatário, Anitta afirmou que ele "não representa os brasileiros".

A cantora explicou que ela não fala o nome de Bolsonaro porque traz energias ruins, e o relacionou a Voldemort, vilão da saga Harry Potter, "aquele que não deve ser nomeado".

"É que, para mim, a política é muito importante e eu, como celebridade, como cantora... o público sempre está vendo o que eu falo. Eu gosto de passar para o público o meu pensamento político também. E eu não concordo com muita coisa que esse presidente faz: acho que ele estimula o racismo, o preconceito, tudo de ruim", explicou a cantora.

Ela continuou dizendo que o preconceito é "inaceitável". Anitta também citou a "questão com o presidente francês", Emmanuel Macron, quando Bolsonaro zombou da primeira-dama Brigitte Macron, 24 anos mais velha que o marido. "Ele não foi muito elegante", concordou Barthès. "Ele não representa de jeito nenhum os brasileiros, nós somos super respeitosos", disse Anitta.

Anitta foi apresentada como uma "superstar sul-americana que virou superstar mundial" no programa. Vários clipes da cantora foram apresentados.

A cantora revelou que começou a aprender francês durante a quarentena, afirmando se tratar de uma língua "muito sexy". O apresentador devolveu o elogio, dizendo considerar a "língua brasileira" também sexy. Anitta ainda destacou que seu filme preferido "da vida" é francês - O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet.