Bolsonaro nomeia Fábio Josué Santos como novo reitor da UFRB

A Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) já tem um novo reitor. O nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro é o professor Fábio Josué Souza dos Santos, que assumirá a função durante o próximo quadriênio (2019/2023). Ele foi o terceiro nome da lista tríplice enviada para o Ministério da Educação em março e sua indicação foi confirmada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (1º).

Fábio Josué Santos vai suceder o reitor Silvio Luiz Soglia, que deixou o cargo no dia 15 de julho. A vice dele, Georgina Gonçalves, que encabeçou a lista tríplice, ocupou a função por 15 dias. Seu mandato acabou às 23h30 do dia 30 e a UFRB ficou sem ninguém na função do reitorado.

Em votação feita pela comunidade acadêmica no dia 27 de fevereiro, a professora Georgina Gonçalves foi a mais votada para assumir o reitorado, com 17 votos, seguida de Tatiana Velloso, com cinco votos, e Fábio Josué dos Santos, com três. Na mesma sessão, foram escolhidas as candidaturas a vice-reitor. Os mais votados foram José Pereira Mascarenhas (18 votos), Renê Medeiros de Souza (6 votos) e Josival Santos Souza (2 votos).

A elaboração da lista tríplice não significa a eleição do candidato mais votado, e sim que ela é a preferida da maioria dos membros votantes da instituição. De acordo com uma lei de 1995, o Presidente da República pode acatar ou não o desejo da maioria, tendo total liberdade para decidir quem ocupará o cargo, sem necessidade de se justificar.

Para assumir o cargo oficialmente, o professor precisará ir até Brasília para tomar posse no Ministério da Educação. O novo reitor é professor da graduação em “educação do campo”, além de atuar como pesquisador nas áreas de memória, história, gestão, currículo e formação de professores nesse tipo de educação.

Segunda maior universidade federal da Bahia, a UFRB conta com cerca de 12 mil alunos, 800 professores e 700 servidores. A instituição, fundada em 2006, possui campi nas cidades de Cruz das Almas, Amargosa, Cachoeira, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.

A Bahia foi o único estado que teve um terceiro colocado da lista tríplice nomeado como reitor. Até esta quinta-feira (1º), o presidente Jair Bolsonaro escolheu dirigentes para outras seis instituições de ensino. Em cinco delas, todos os eleitos foram os primeiros colocados da lista, com exceção da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde o segundo da lista foi indicado.