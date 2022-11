Bolsonaro pede fim dos bloqueios nas rodovias e diz: 'Estou tão chateado quanto vocês'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um apelo direcionado aos seus eleitores, na noite desta quarta-feira (2) pedindo o fim dos bloqueios nas rodovias do país. Desde o resultado nas urnas no último domingo (30), inconformados com a derrota de Bolsonaro ocuparam estradas em dezenas de estados impedindo a passagem de veículos. Na segunda-feira (1º) o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar tomassem as medidas necessárias para desbloquear os trechos obstruídos pelos protestos antidemocráticos.

"Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado e tão triste quanto vocês . Mas temos que ter a cabeça no lugar. [...]Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, a nossa legitimidade", disse Bolsonaro.

No vídeo, publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (2), o presidente diz que o fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. "Está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia", continuou o presidente.

No momento ainda há 133 bloqueios espalhados pelo país. A PRF informou que desfez 732 manifestações. O dado abrange apenas as ocorrências nas estradas federais, sem contabilizar casos de vias estaduais e municipais.

Os dados da PRF mostram que há interdições e bloqueios em rodovias federais de 16 Estados. Depois de Santa Catarina, a maioria das ocorrência está em Mato Grosso (31), Paraná (21), Pará (13) e Rondônia (12). O Estado de São Paulo tem dois pontos de interdição, e Minas Gerais, sete.

Outros 9 Estados não têm ocorrências nas rodovias federais: Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, além do Distrito Federal

Na terça-feira (1º), Bolsonaro já tinha pedido a desobstrução em seu primeiro discurso após o resultado das eleições e dito que "as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas".

Atos antidemocráticos

Os protestos são realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro inconformados com a vitória nas urnas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eles contestam o resultado das eleições e chegam a pedir intervenção militar. Há envolvimento, principalmente, de caminhoneiros e produtores rurais nos atos.

Além das manifestações nas estradas, bolsonaristas fizeram atos antidemocráticos por todo o país. Em Salvador, dois grupos se reuniram no bairro da Mouraria e do Imbuí, nesta quarta-feira (2).

Os apoiadores usavam camisas amarela e verde. Um grupo se reuniu em frente ao quartel do Exército, na Mouraria. Eles gritaram palavras de ordem e pediram intervenção militar.

Outro grupo foi para a frente do 6º Batalhão de Polícia do Exército, próximo à entrada do bairro do Imbuí. Eles ocuparam parte da pista, no sentido aeroporto.