Bolsonaro pede investigação sobre manchas de óleo que atingiram o Nordeste

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) acionou a Polícia Federal, as Forças Armadas e os institutos ambientais federais para investigar as causas e os responsáveis pelas manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste nas últimas semanas.



Em despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) deste sábado (5), Bolsonaro determina que as investigações sejam feitas pelo Ministério da Justiça (por meio da Polícia Federal); do Ministério da Defesa (por meio da Marinha e com ações coordenadas com o Exército e a Aeronáutica), e pelo Ministério do Meio Ambiente (por meio do Ibama e do Instituto Chico Mendes).



Os órgãos terão que apresentar à presidência em 48 horas os "dados coletados e as providências adotadas".



Hoje (6), o governo de Sergipe decretou situação de emergência devido à extensão dos danos ambientais causados pelo óleo de origem desconhecida, que vem tomando as praias do Nordeste do País desde setembro. Um gabinete de crise foi criado no Estado para acompanhar o caso e, na segunda-feira, 7, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é esperado para um voo sobre os locais atingidos.



Balanço divulgado pelo Ibama na sexta-feira (4), mostrava que chegou a 24 o número de localidades do Nordeste afetadas pelas manchas de óleo. Ainda de acordo com o Ibama, são 59 os municípios afetados, de oito Estados da região.



A Petrobras já informou que analisou o óleo e descartou ser de suas operações. Até o momento, a origem da poluição continua desconhecida.