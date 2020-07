Bolsonaro pede para Carlos 'aquietar o facho' nas redes sociais

Uma das primeiras atitudes que Bolsonaro tomou antes de adotar uma postura mais pacífica, evitando embates públicas e declarações polêmicas, foi uma conversa com seu filho '02' Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro e um dos responsáveis pela comunicação do presidente nas redes sociais. De acordo com a colunista Bela Megale, na conversa o chefe do executivo pediu para Carlos baixar o tom nas redes sociais, principalmente em relação ao Judiciário.

Bolsonaro está preocupado e tem buscado uma aproximação com o Supremo Tribunal Federal (STF) após operações policiais atingirem aliados e seu filho Flávio Bolsonaro, investigado no caso da "rachadinha". Amigo de décadas do presidente e ex-acessor do '01', Fabrício Queiroz foi preso além de blogueiros e militantes bolsonaristas, como Sara Winter.

Em contrapartida, na conversa ocorrida duas semanas atrás Carlos alertou o pai que a nova postura não tem agradado a militância virtual bolsonarista.

O aviso, informou o colunista Guilherme Amado, da revista Época, veio acompanhado do recado de que os afagos públicos por Bolsonaro aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), irritaram especialmente as redes bolsonaristas na internet. Maia e Alcolumbre são alvos recorrentes de ataques.