Bolsonaro planeja celebrar 1000 dias na presidência em viagem para a Bahia

O presidente Jair Bolsonaro já começou a planejar os festejos para comemorar os seus mil dias à frente da presidência da República. O destino escolhido foi a Bahia.

A informação é do colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo. Segundo o jornalista, Bolsonaro optou por celebrar participando de uma série de inaugurações no estado, no dia 28 de setembro.

Ainda de acordo com o colunista, diferentes ministros do governo Bolsonaro estarão presentes nas inaugurações de obras e lançamentos de ações de governo, cada um em uma cidade diferente. Os municípios, no entanto, não foram informados.

Apesar disso, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, já havia informado que Bolsonari pretendia voltar à Bahia ainda este mês, para anunciar novos trechos de duplicação nas BRs 116 e 101. O presidente esteve no estado em abril deste ano.