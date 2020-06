Bolsonaro pode ter que pagar multa de R$ 2 mil após ir a evento sem máscara

O presidente Jair Bolsonaro chegou sem máscara a um evento no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (25). Com esta atitude, Bolsonaro ignorou uma decisão judicial que o obriga a utilizar a proteção facial em locais públicos de Brasília.

Em uma foto do momento divulgada pelo site Metrópoles, Bolsonaro é o único que aparece sem usar a máscara. Na última terça-feira (23), o juiz federal Renato Coelho Borelli, da 9ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, determinou que o chefe do Executivo use o equipamento de proteção, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

Após a visita, no entanto, Bolsonaro deixou o prédio da pasta usando uma máscara. A Advocacia-geral da União (AGU) avisou que vai entrar com um recurso contra a liminar de Borelli, alegando a necessidade de independência dos Poderes. Até agora, contudo, a medida não foi revertida.

Conforme a decisão do juiz, o presidente deve utilizar o adereço em todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços de Brasília.

O magistrado ainda obriga a União a exigir de seus servidores e colaboradores em geral o uso do acessório enquanto estiverem prestando serviços. A multa foi fixada em R$ 20 mil nesse caso.