Bolsonaro põe humorista para dar entrevista e distribui bananas a jornalistas

O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu os jornalistas que o aguardavam para comentar o avanço de 1,1% do PIB, menor que os de 2018 e 2017, na tradicional entrevista coletiva na frente do Palácio do Alvorada, na manhã desta quarta-feira (4). Em seu lugar, quem desceu de um carro oficial foi o humorista Carioca, que estava caracterizado como Bolsonaro, usando, inclusive uma faixa presidencial. Alguns jornalistas relataram a situação no Twitter.

Hoje, fui ao Palácio destinado a perguntar ao presidente sobre o fraco resultado do PIB, divulgado hoje. Mas eu e todos os colegas fomos surpreendidos pelo humorista Carioca, que veio em um carro junto ao comboio. Carioca nos ofereceu bananas. Bolsonaro não comentou o PIB. pic.twitter.com/ouioaPjAMa — Murilo Fagundes (@muriloffagundes) March 4, 2020

O humorista posou para fotos com pessoas que aguardavam o presidente e distribuiu bananas para os jornalistas que estavam no local. O momento faz referência a outras coletivas nas quais o presidente se irritou com jornalistas e deu 'uma banana' (movimento com o braço).

O vídeo foi gravado por alguém que estava na comitiva oficial. O próprio presidente fez uma transmissão ao vivo para mostrar o momento. Veja:

