Bolsonaro recebe alta médica após 4 dias internado em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta médica na manhã deste domingo (18). Apesar da liberação hospitalar, ele vai continuar recebendo acompanhamento ambulatorial.

"O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or. Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente."

O boletim do hospital não detalha se a obstrução intestinal que motivou a internação do presidente foi totalmente resolvida.

Quando sair do hospital, o presidente deve seguir para o Aeroporto de Congonhas e embarcar para Brasília.

Internação

O presidente foi levado para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na madrugada de quarta, após sentir dores abdominais e um quadro de soluço persistente. Bolsonaro foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, na noite de quarta-feira, após sentir fortes dores no abdômen. Segundo diagnóstico médico, o presidente sofreu uma obstrução no tubo digestivo por causa de dobra do intestino, o que impedia a passagem de alimentos.

Bolsonaro já passou por cirurgias na região do intestino desde 2018, quando sofreu um atentado a faca, o que aumenta a probabilidade do bloqueio do intestino. Ao ser internado, o presidente já apresentava crises de soluço há cerca de dez dias, o que estava relacionado com a obstrução no intestino.