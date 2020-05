Bolsonaro se revolta com ação contra fake news: 'Tudo tem limite! Acabou, porra'

O presidente Jair Bolsonaro segue revoltado com a operação de quarta-feira (27) autorizada pelo STF no inquérito da fake news. Em pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada ele subiu o tom e disse que tudo tem um limite.

"As coisas têm limite. Ontem foi o último dia e peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar mais poderosas que outros que se coloquem no seu devido lugar, que respeitamos. E dizer mais: não podemos falar em democracia sem judiciário independente, legislativo independente para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra", disse, em discurso transmitido pela CNN Brasil.

"Me desculpem o desabafo, mas não dá para assistir atitudes individuais de certas pessoas, tomando de forma quase pessoal certas ações. Somos um país livre, e vamos continuar mesmo com sacrifício da vida. Peço a todos meus colegas que vamos buscar entendimento. Não vamos permitir que uma pessoa tome decisões no nome de todos", completou.

As declarações de Jair Bolsonaro vêm na esteira de decisões do Supremo que contrariavam o seu entendimento. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra aliados do presidente no âmbito do inquérito contra as fake news.

Já na última sexta-feira, o ministro Celso de Mello levantou o sigilo do vídeo da reunião ministerial que faz parte do inquérito que apura uma possível tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Recentemente, o Supremo também barrou em decisão monocrática a indicação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da PF.

"Mais um dia triste na nossa história. O povo tenha certeza, foi o último dia triste. Queremos paz, harmonia, independência e respeito e democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é sagrada entre vocês e mídia alternativa. Os dois lados vão conviver", disse, se referindo à operação de ontem.