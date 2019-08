Bolsonaro termina noite de sexta em show de 'stand up' em Brasília

Em meio à crise internacional envolvendo queimadas na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro decidiu terminar a noite de sexta-feira em um show de "stand up" do humorista Jonathan Nemer. O compromisso não consta na agenda oficial do presidente. O show começou às 20 horas no Teatro da Caesb, em Águas Claras, cidade próxima a Brasília.

O pronunciamento em que Bolsonaro defende o combate às queimadas na Amazônia foi gravado na tarde desta sexta-feira no Palácio do Planalto e veiculado a partir das 20h30.

Nemer publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Bolsonaro e da primeira-dama Michelle. "Com muita alegria que recebo esse casal top em meu Stand Up desta noite... Sejam muito bem vindos Sr. Presidente Jair Messias Bolsonaro e 1ª dama Michelle Bolsonaro", escreveu na legenda.

Um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), comentou a publicação dizendo que tentou ir ao show, mas não encontrou data disponível.