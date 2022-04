Bolsonaro trabalha 20% a menos do que um estagiário, aponta estudo

Um estudo que analisou a agenda do presidente Jair Bolsonaro (PL) do período entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022 aponta que o chefe do executivo trabalhou, em média, 4,8 horas diárias, 20% a menos do que um estagiário que trabalha 6 horas por dia.

A média ainda contabiliza o tempo de deslocamento do presidente em viagens. De acordo com os resultados, todos os registros com carga horária superior a cinco horas são de períodos em que o presidente estava em trânsito.

Realizada por três acadêmicos brasileiros, a pesquisa “Deixa o Homem Trabalhar?” foi divulgada no perfil do cientista político Dalson Figueiredo, um dos realizadores, e professor da Universidade Federal da Pernambuco.

Mas, afinal, o que faz o presidente da república? Disponibilizamos um banco de dados com todos os compromissos oficiais do chefe do Executivo nacional (1/1/19 - 6/2/22).



O relatório com os resultados:



Dados e códigos:

Com os dados, foi possível comparar a carga horária do presidente a de um trabalhador comum, que cumpre a carga normal de 8 horas diárias. Bolsonaro trabalha cerca de 3,2 horas a menos.

A quantidade média de carga horária ainda tem sofrido queda gradual com os anos: de 5,6 horas em 2019 para apenas 3,6 horas no primeiro bimestre de 2022.

Além disso, foi possível contabilizar que terças-feiras e as quintas-feiras são os dias mais produtivos do presidente, com 5 horas diárias e 5,3, respectivamente. Já a sexta-feira apresenta uma média de 4,3 horas, abaixo da média geral de 4,8 horas.

O mandatário trabalha, em média, 18 horas semanais a menos que um trabalhador regido pela CLT e 14 horas semanais a menos do que um servidor público federal da administração direta.