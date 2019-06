Bolsonaro usará celular criptografado após vazamento de conversas de Moro

Após o vazamento de conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de Procuradores da República, o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do alto escalão do governo vão usar celulares criptografados fornecidos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Segundo informações do Jornal O Globo, o presidente e os membros do Executivo costumam usar aplicativos como WhatsApp e Telegram para trocar mensagens, inclusive as que têm teor confidencial. Com a invasão aos celulares, a tendência é que o governo use celulares para fazer ligações criptografadas.

Ainda de acordo com a reportagem, a preocupação do Planalto, é que os ataques de hackers coloquem em risco até mesmo os dispositivos criptografados e bancos de dados do governo. A avaliação é que está em curso uma "guerra".

"O presidente é orientado pelos seus agentes de segurança nas área física e cibernética com comportar-se. Em cima dessas orientações que ele vem tomando as precauções que são necessárias", disse o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.