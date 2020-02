Bolsonaro vai a Montevidéu para posse do novo presidente do Uruguai

O presidente Jair Bolsonaro tem viagem marcada para a manhã deste domingo (1º) para Montevidéu, onde participará à tarde da posse do presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou. A previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília no fim do dia.

Eleito pelo Partido Nacional, de centro-direita, Lacalle Pou encerra o ciclo de 15 anos de governo da coalizão de esquerda Frente Ampla, com dois mandatos de Tabaré Vázquez e um de Pepe Mujica.

De acordo com o secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, a posse de Lacalle Pou inaugura uma nova era nas relações diplomáticas entre Brasil e Uruguai. Ele falou com a imprensa durante uma apresentação no Palácio do Itamaraty, nesta sexta-feira (28), sobre a viagem de Bolsonaro: "Essa visita, além do caráter protocolar, tem um simbolismo que inaugura, inicia, uma nova etapa da relação com o Uruguai. Ficou claro, com o contato dos presidentes e durante a visita do futuro chanceler a Brasília, uma grande sintonia. Não só na agenda bilateral, como na agenda regional".

O secretário disse ainda que a expectativa do governo brasileiro é que o novo presidente realize uma mudança na postura internacional do Uruguai em temas políticos da América do Sul, como a crise da Venezuela. Até então, o governo uruguaio não vem adotando o mesmo tom crítico que o Brasil em relação à gestão do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

"O elemento novo vai ser uma maior sintonia, uma maior possibilidade de trabalhar juntos nos temas regionais. Já recebemos indicações de que haverá mudanças de posição em relação a temas centrais para o Brasil na agenda regional, como Venezuela e Bolívia. Imagino que isso terá impacto na atuação do Uruguai na OEA [Organização dos Estados Americanos]", afirmou Costa e Silva.

De acordo o secretário, não está prevista nenhuma reunião bilateral do presidente brasileiro com outros chefes de Estado em Montevidéu. Costa e Silva adiantou que, entre os temas a serem tratados pelos dois países nos próximos anos, se destacam o trabalho conjunto na região de fronteira, segurança, prestação de serviços públicos compartilhados e infraestrutura.

Ainda de acordo com Costa e Silva, Lacalle Pou deve visitar o Brasil no primeiro semestre de 2020. A proximidade entre Pou e Bolsonaro vem desde as eleições uruguaias. O secretário lembrou que Bolsonaro foi o primeiro mandatário a cumprimentar o presidente eleito do Uruguai e a confirmar presença na posse.

Participam também da posse os presidentes de Chile, Colômbia e Paraguai, os vice-presidentes de Costa Rica e Equador e autoridades de Argentina e Peru, além do rei Filipe VI, da Espanha, do ministro do Ambiente e Transição Energética de Portugal e do chanceler do México.

Crítico dos governos de esquerda na América Latina, Bolsonaro defendeu publicamente a candidatura de Lacalle Pou nas eleições do ano passado, a exemplo do que fez com a de Mauricio Macri na Argentina, derrotada pela chapa Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

No caso do Uruguai, como o candidato de centro-direita foi eleito, Bolsonaro decidiu comparecer à posse, o que não aconteceu no dia em que o novo presidente argentino assumiu o posto. Em dezembro, na Argentina, Bolsonaro enviou à solenidade de posse, em Buenos Aires, o vice-presidente Hamilton Mourão. Foi a primeira vez desde 2003 que um chefe de Estado brasileiro não compareceu à posse de um presidente argentino.

Após trocas de farpas, Bolsonaro e Fernández ensaiam uma aproximação. Os dois chegaram a negociar uma reunião em Montevidéu, aproveitando a viagem para posse de Lacalle Pou. Mas o presidente argentino não deverá comparecer. Uma nova data poderá ser acertada.