Bolsonaro vai ganhar mais de R$ 80 mil por mês após deixar presidência; entenda

O Partido Liberal (PL) já definiu quanto vai pagar de salário ao presidente Jair Bolsonaro, que fica no poder apenas até o dia 31 de dezembro deste ano. Ele perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que assume a partir de 1º de janeiro de 2023.

Ficou definido que Bolsonaro vai receber uma quantia de R$ 39.293,32, mesmo valor pago ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. As informações são do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

Segundo o jornalista, na cúpula da legenda, há um consenso de que, por se tratar de recursos públicos do fundo partidário, o valor não pode ultrapassar esse valor que será pago a Bolsonaro, que equivale ao montante pago a um ministro do STF.

Além do salário, Bolsonaro terá direito a usufruir de um escritório, assessores, motoristas e carros à disposição.

Além do salário, Bolsonaro recebe ainda mais R$ 42 mil por mês, referentes às aposentadorias de militar e de deputado. Ele tem direito, ainda, a oito funcionários pagos pelo poder público, por ter sido presidente.