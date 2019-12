Bolsonaro vai passar o Réveillon na Praia de Inema, diz jornal

O presidente Jair Bolsonaro vai passar a virada de ano na Bahia. Ele escolheu a Praia de Inema, no Subúrbio Ferroviário de Salvador para curtir o Réveillon. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Ainda não há uma data definida para a chegada do presidente à capital baiana, mas a previsão é de que ele passe o Natal em Brasília e depois viaje. A proposta da equipe do governo é que ele fique longe do Planalto por, pelo menos, 10 dias.

Outros quatro presidentes já tiraram férias na praia: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Roussseff e Michel Temer.