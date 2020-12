Bolsonaro vai passar virada do ano no Guarujá com a família

O presidente Jair Bolsonaro viaja nesta segunda-feira (28) para o Guarujá, no litoral paulista, onde vai passar o Réveillon com a família. Bolsonaro optou por uma mudança depois de passar seu primeiro Ano Novo como presidente no Palácio da Alvorada, na virada de 2019 para 2020.

No ano passado, Bolsonaro chegou a planejar passar o Réveillon na Base Naval de Aratu, na Bahia, mas antecipou o retorno para Brasília para o dia 31, com a filha Laura. Na época, a primeira-dama, Michelle, tinha ficado na capital federal para passar por um procedimento estético e não veio à Bahia.

A equipe do presidente não divulgou por quantos dias ele deve permanecer no Guarujá. Desde sábado da semana passada, Bolsonaro tem tirado dias de descanso com a família. Ele viajou para pescar em Santa Catarina e depois voltou para o Natal em Brasília, com a primeira-dama e outros familiares.

Segundo O Globo, é a terceira vez que Bolsonaro vai para Guarujá descansar como presidente. Ele já passou o Carnaval e o feriado do dia 12 de outubro na cidade, ficando no Hotel de Trânsito do Forte das Andradas, sede da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea.