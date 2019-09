Bolsonaro verá desfile de 7 de setembro ao lado de Silvio Santos e Edir Macedo

Jair Bolsonaro terá alguns convidados ilustres em sua tribuna para acompanhar o desfile militar de 7 de setembro, na Esplhanada dos Ministérios, em Brasília. Em live no Facebook, na última quinta-feira (5), o presidente anunciou a presença do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, do bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e do empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan.

“O Edir Macedo estará lá. Quem quiser ver o Silvio Santos, ele estará lá. O Luciano Hang, da Havan, também. Muitas críticas no Facebook, mas ele [Hang] fez muito pelos pobres. O que ele fez? Deu emprego”, disse o presidente durante a transmissão.

Bolsonaro esteve em São Paulo no último domingo (01) para participar de um culto no Templo de Salomão e depois foi à casa do apresentador Silvio Santos para assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Já Hang é presença comum nas lives e eventos do preidente.