Bolsonaro visita a mãe com os filhos: 'Não me reconhece mais'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou a mãe, de 94 anos, junto com os três filhos mais velhos. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) publicou uma imagem da visita nas redes sociais..

Aparecem ainda na foto o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). Todos estão sem máscara para proteção contra a covid-19.

Bolsonaro e os filhos foram até Eldorado, no interior de São Paulo, para visitar dona Olinda.

A mãe do presidente enfrenta problemas de saúde. "Minha mãe está com 94 anos. Ela não me reconhece mais", disse Bolsonaro em entrevista ao SBT.

Na visita anterior, ele afirmou que dona Olinda ainda conseguia reconhecê-lo. "Demorava a falar meu nome. Agora, não consegue meu nome mais. Nem de outros filhos também", explicou.

Bolsonaro disse que essa pode ser a última vez que vê a mãe. "Ela teve um problema grave de sangramento nos últimos dias e resolvi visitá-la. Pode ser que seja a última vez. É a vida, é o nosso destino", finalizou.

Na manhã deste sábado, o presidente chegou a fazer uma live para mostrar a casa onde viveu parte da infância.