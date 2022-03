Bolsonaro visita OSID e participa de lançamento de unidade de ressonância do Hospital Santo Antônio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta quarta-feira (16), em Salvador, do lançamento da pedra fundamental da unidade de ressonância magnética do Hospital Santo Antônio. A unidade hospitalar é administrada pela instituição filantrópica Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o governo gastou R$ 9,4 milhões para equipar o setor de imagem do hospital.

Acompanhado de ministros, deputados e apoiadores, o presidente chegou ao local no início da tarde e visitou as estruturas da instituição.

"É uma satisfação muito grande estar aqui, num solo quase que sagrado, onde é lembrado o nome da primeira santa do Brasil, Irmã Dulce. Me sinto confortado e tranquilo em poder, a através do nosso governo, colaborar com as Obras Sociais Irmã Dulce, onde quase tudo vem do coração. E o lema certamente 'fazer o bem não vendo a quem'. A todos que trabalham nas OSID o nosso reconhecimento e nosso muito obrigado", afirmou o presidente.

Com 954 leitos hospitalares, a OSID realiza mais de 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano.

Durante a passagem pela capital baiana, Bolsonaro também visitou as instalações do Senai /Cimatec.