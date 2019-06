Bolsonaro volta a defender Neymar: 'Pelo que vi até agora, ele é inocente'

Em visita oficial a Buenos Aires, na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista coletiva, voltou a defender Neymar das denúncias de estupro e agressão. “Pelo que eu vi até agora, ele é inocente”, pontuou.

“Se você analisa bem o contexto, o que ela fez atravessando o Atlântico, não é? Ela falou na entrevista que foi lá para fazer amor com ele”, continuou o presidente. Bolsonaro disse ainda que, ao encontrar com o atacante em Brasília, tentou apoiá-lo. “Ontem [quarta-feira] conversei amenidades com o Neymar, fui bater um papo, dar apoio moral para ele”, explicou.

O chefe do executivo também lamentou o corte do jogador da seleção. O atleta se contundiu ainda no primeiro tempo do confronto diante do Qatar e não disputará a Copa América. “Acho que todo mundo quer ver o Neymar jogar, até o povo argentino”, ressaltou.