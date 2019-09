Bom e barato: quatro programas culturais para fazer neste domingo

Filte termina neste domingo (29) - Depois de uma intensa maratona, que incluiu debates, trocas e performances, o Festival Latino-Americano de Teatro – Filte 2019 termina hoje, com vários espetáculos (www.filte.com.br). Um dos destaques do último dia é a montagem inglesa Black Rivers, que será exibida às 20h, na Sala do Coro do TCA. Com direção e atuação de Patrick Campbell, a peça narra a história de um professor de inglês aprisionado em seus estudos históricos. Ingresso: R$ 20| R$ 10.





O maestro Carlos Prazeres rege a Orquestra Sinfônica da Bahia (Foto: Rafael Martins/divulgação)

Osba comemora 37 anos - A Orquestra Sinfônica da Bahia faz hoje, às 17h, a última apresentação da temporada 2019 do projeto OSBA em Família. A apresentação ganha mais significado pois a sinfônica completa 37 anos neste domingo. E escolheu comemorar neste projeto queridinho do público, que tem ajudado a popularizar o trabalho da OSBA e contribuído para a formação de plateia. O concerto terá regência do maestro Carlos Prazeres e o pianista Leonardo Hilsdorf como convidado. Ingresso: R$ 20| R$ 10.

O maestro Marcos Rangel rege a Orquestra de Câmara do Neojiba (Foto: divulgação)

Concerto no Parque do Queimadinho - Formada por vinte integrantes, a Orquestra de Câmara do Neojiba apresenta a série Virtuoses do Neojiba hoje, às 11h, no Parque do Queimado, na Liberdade. A regência será do maestro Marcos Rangel, que explica que o concerto oferecerá ao público a oportunidade de acompanhar três séculos de música através de peças do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756– 1791), do alemão Richard Wagner (1813- 1883) e o brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887— 1959). Grátis

O violeiro e cantador Celo Costa é a atração de hoje do Domingo no TCA (Foto: Ricardo Prado: divulgação)

Domingo no TCA - O cantador e violeiro Celo Costa é a atração do Domingo no TCA, às 11h, no Teatro Castro Alves. Ele apresenta o espetáculo O Velho Homem Rio, inspirado no conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Com direção artística de Jackson Costa e direção musical de André Tiganá, a apresentação traz canções de compositores como Elomar, Dominguinhos e Chico Buarque, num diálogo com o repertório autoral de Celo. “Serei um cantador, tocador de viola e também um contador dessa história tão profunda, que é A Terceira Margem do Rio”, afirma o músico. . Ingresso: R$ 1| R$ 0, 50.