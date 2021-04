Bom exemplo: soteropolitanos mostram que é possível ter lazer sem se aglomerar

O mar do Rio Vermelho que embalada a leitura do escritor e revisor Cristiano Teixeira, 59 anos, é o mesmo que prende a atenção da professora Lêda Macário, 53, sentada no gramado com o seu cachorro. O feito é possível mesmo usando máscaras, isolados de outras pessoas e distantes entre si. “É o novo normal”, disse Teixeira. Na pandemia, se reinventar é mais que imprescindível. Essencial. E isso inclui mecanismos que possibilitam arejar a mente e manter todos num lugar seguro e sem neuras e mostrar que, sim, é possível ter um momento de lazer respeitando as normas de segurança.

(Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO) (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“Estamos bem afastados de outras pessoas. Usamos máscaras e temos sempre ao lado álcool em gel. Mesmo a gente sendo amigo, estamos afastados um do outro. É possível fazer o lazer de forma segura, porque a gente precisa dessa válvula de escape. Em casa é muita tensão. Tem pais que só descobriram agora que têm filhos com a convivência diária. E ainda vamos usar as máscaras por um bom tempo, mesmo com a vacina”, disse Teixeira, por volta das 09h30 deste domingo (25), sentando em sua cadeira a cerca de dois metros da amiga, Lêda, na Praia da Paciência.

Ao lado de Nina, da raça schnauzer, Lêda disse que da janela de casa viu o cantinho dela vazio. Ela mora num edifício em frente à praia. “Da janela, deu pra ver que não havia ninguém e, então, pus minha máscara e peguei o meu álcool em gel e vim com Nina. Alguns minutos depois, Cristiano chegou e ficamos aqui. Não foi nada combinado, mas estamos aproveitando esse momento com tranquilidade, tomando todos os cuidados”, disse ela.

A uns 50 metros deles, estava o supervisor de condomínio Ubiratã Silva Queiroz, 51. Sentado sozinho numa balaustrada, ele contemplava a paisagem. “Os especialistas dizem o seguinte: ‘mesmo sem nada para fazer, tem que ficar em casa’. Mas ficar em casa chega a ser mais estressante do que o excesso de trabalho. E é por isso que precisamos da higiene metal. Ao meu lado não tem ninguém e estou de máscara. A gente sabe que não está cem por cento seguro, mas isso nos dá uma sensação de tranquilidade”, disse ele.

Com as máscaras da mesma cor (amarelas), pai e filho caminhavam na orla do Rio Vermelho, junto com o cãozinho Billy. “Andamos sempre ligados. Se vem alguém em nossa direção, desviados numa distância segura, a fim de evitar uma possível aproximação”, declarou o bombeiro Ailton Carvalho, 50, ao lado de Antônio Gabriel Silva, 11.

Ainda durante a manhã de domingo, o CORREIO conservou com um casal que pedalava na orla do Rio Vermelho. O professor de educação física Bruno Freitas, 32, disse que ele e a mulher, empresária Larissa Oliveira, 27, disse que, desde a pandemia, estava foi a primeira vez que andaram de bicicleta na numa manhã de domingo e reprovaram. “A gente vem pedalando os outros dias, no início da manhã, super tranquilo, mantando o distanciamento de dois metros as pessoas. Hoje, resolvemos fazer o mesmo e nos arrependemos. Viemos de Piatã e passamos pelo Costa Azul e lá está lotado, parecendo um Carnaval”, disse Freitas.

Para a pesquisadora da Fiocruz Bahia, a médica imunologista Fernanda Grassi, as atividades ao ar livre podem ser feitas, desde que as pessoas não relaxem em demasia, ao ponto de as pessoas retirarem as máscaras e descumprirem o distanciamento social. “As atividades ao ar livre são mais seguras, isso porque não tem ar preso, que facilita a transmissão. O problema está no relaxamento das medidas. Não tirar a máscara para beber águias de coco ao lado de outras e para atender o celular, por exemplo. O importante é mante o distanciamento de dois metros e usar as máscaras. É possível ver na orla algumas pessoas sem máscaras, mas precisamos que todos entendam que estamos num pacto social para o uso das máscaras, um estímulo para o uso, mesmo ao ar livre”, disse a pesquisadora.

Fernanda Grassi litou algumas dicas para quem quer realizar atividades ao ar livre:

1. Fazer os exercícios ou outras atividades com pessoas que estão no isolamento em sua casa. Nada de amigos e vizinhos

2. Usar sempre as máscaras

3. Manter o distanciamento social de dois meros

4. Atividade sempre ao ar livre

5. Fazer pouco tempo exercício e voltar para casa. Se fica na rua mais tempo, acaba no relaxamento das medidas