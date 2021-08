Bombados! Veja os 10 jogadores do Bahia mais seguidos no Instagram

Futebol e redes sociais estão cada vez mais conectados. Dificilmente, por exemplo, um jogador profissional não é adepto do Instagram. Por isso, o CORREIO foi buscar os perfis dos atletas do Bahia e elaborou um ranking dos jogadores que são estão mais bombados no Insta. A lista pode surpreender.

Capitão e camisa 10, Rodriguinho (@reidriguinho) é o líder isolado, com 271 mil seguidores. No perfil, que é gerenciado pelo irmão do jogador, é possível ver publicidades e também momentos dele com a camisa do Bahia.

Logo atrás aparece um novato: o goleiro Danilo Fernandes (@danilofernandes88), recém-contratado do Internacional, que soma 254 mil seguidores.Completa o pódio o centroavante Gilberto (@gilbertosouzajr9), artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados.

A lista dos 10 mais seguidos conta ainda com Rossi, Jonas, Rodallega, Juninho Capixaba, Índio Ramirez, Oscar Ruiz e Conti.

No mundo da bola, o jogador de futebol mais seguido é o português Cristiano Ronaldo (@cristiano), que tem a marca de 325 milhões de pessoas no Instagram. Ele é seguido pelo argentino Messi (@leomessi), com 247 milhões e, por fim, o brasileiro Neymar (@neymarjr), que soma 157 milhões.

Confira o Top 10 do tricolor:

1. Rodriguinho - 271 mil (@reidriguinho)





2. Danilo Fernandes - 254 mil (@danilofernandes88)





3. Gilberto - 211 mil (@gilbertosouzajr9)





4. Rossi - 207 mil (@rossiatacante)





5. Jonas - 201 mil (@jonas27sousa)





6. Rodallega - 139 mil (@rodallega20)





7. Juninho Capixaba - 113 mil (@juninhocapixaba97)





8. Índio Ramirez - 110 mil (@juanpablo9797)





9. Oscar Ruiz - 87,5 mil (@oscarruizroa11)





10. Conti - 83 mil (@flacoconti)