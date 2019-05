Bombeiro morre após acidente envolvendo cavalo na BR-116

O cabo bombeiro militar Leonardo dos Santos Cerqueira, 43 anos, morreu em um acidente na noite do sábado (25), na BR-116, na altura de Santa Bárbara, proximidades de Feira de Santana.

O bombeiro estava em uma moto e atingiu um cavalo - não se sabe se o animal estava solto andando na pista ou se alguém estava montado nele. O corpo de Leonardo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que ele era um "excelente ser humano" e "profissional exemplar".

Natural de Jequié, ele era lotado no 2º Grupamento Bombeiro Militar de Feira de Santana (2º GBM) e morava na cidade. Fazia parte da Polícai Militar como bombeiro desde 2003. O cabo deixa mulher e duas filhas.

Leia nota de pesar divulgada pelos bombeiros:

É com imenso pesar que o CBMBA comunica o falecimento do Cabo BM Leonardo dos Santos Cerqueira, lotado no 2ºGBM - Feira de Santana, vítima de acidente automobilístico.

Que a família encontre o conforto em seu luto, tendo a certeza de que teve a honra de conviver com um excelente ser humano, um profissional exemplar.

Os amigos do CBMBA estão de luto.