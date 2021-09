Bombeiros combatem incêndio florestal na região do Morro do Pai Inácio

Bombeiros baianos atuam em um incêndio que atinge a vegetação nas proximidades da BR 242, rodovia que fica nas proximidades do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina. Os agentes conseguiram proteger o orquidário, e a partir deste sábado (11) dois aviões modelo Air Tractor se juntam à operação para realizar o combate aéreo.

Bombeiros tem trabalhado para evitar que o fogo chegue até o Morro dos Brejões (foto: Divulgação/CBMB)

Para impedir a passagem do fogo para novas áreas de vegetação, os bombeiros estão fazendo aceiros , que são faixas onde a vegetação é completamente eliminada da superfície do solo. Neste sábado, os agentes vão atuar para que o fogo não chegue até o Morro dos Brejões. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Durante o combate, os militares também orientam os moradores das proximidades sobre como evitar os incêndios florestais. Os bombeiros destacam ainda a importância de que a população não realize queimas em pastos, por exemplo, pois o fogo pode sair do controle de forma rápida e atingir outras áreas.

Militares tem atuado no combate às chamas na Chapada Diamantina (foto: divulgação/CBMB)

Bahia sofre com incêndios florestais

Ao longo dos últimos dias, a Bahia tem registrado diversos focos de incêndio em inúmeras regiões do estado. O Corpo de Bombeiros tem combatido as chamas através da Operação Florestal Bahia 2021. Nesta sexta-feira, a corporação divulgou um boletim sobre incêndios em outros três pontos do estado.



Na região de Ibicoara, o incêndio dos últimos dias foi controlado e um monitoramento foi iniciado com o apoio de equipes do ICMBio e de brigadistas municipais. Já em Barreiras, foi realizado, na quinta-feira (9), o monitoramento nas áreas já debeladas, quando foi verificado que não havia situação de maior risco.

Nesta sexta-feira (10) os especialistas seguiram realizando o combate. As áreas são bastante íngremes, de difícil acesso e com vegetação densa, o que dificulta o combate. Duas aeronaves modelo Air Tractor, também estão dando apoio no combate e monitoramento por ar.

Em Formosa do Rio Preto, um novo foco foi registrado na comunidade do Ouro. Os Bombeiros se deslocaram para o local e foram feitos aceiros, com o apoio de um trator esteira. Desta forma, os agentes conseguiram controlar e debelar os focos que avançavam para as comunidades Sucuriú e do Ouro. Também foi realizada a verificação nas comunidades da Lapa, Tinbozinho, Caripare e do Couro, todos locais íngremes e de difícil acesso. Ainda nesta semana, bombeiros debelaram incêndios florestais em Luís Eduardo Magalhães, Vagner e Iraquara.