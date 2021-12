Bombeiros da Bahia já receberam 600 toneladas em doações para famílias afetadas pela chuva

No mesmo passo em que fortes chuvas deixaram 37.324 desabrigados e 53.934 desalojados em todo o estado, houve também uma mobilização coletiva para amparar os baianos afetados pelo período mais chuvoso dos últimos 32 anos.



Articulação que fez o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM) arrecadar, desde então, 600 toneladas em mantimentos que vão ser redirecionados para famílias que perderam suas casas, móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos com as enchentes.



O trabalho do CBM é fundamental, mas só é possível graças às ações solidárias que partem dos cidadãos. Atitudes como a do corretor de imóveis Marcone Rodrigues, 34 anos, que doou meia tonelada de alimentos do próprio bolso.



"Prometi que, caso uma negociação minha que estava emperrada há um tempo se resolvesse, eu doaria todo o dinheiro em alimentos. Não deu outra, foi resolvida e consegui meia tonelada", explica Marcone.

Carro de Jaime estava abarrotado de água

De acordo com ele, a promessa se deu no meio de uma das suas orações, depois de ver o quanto milhares de pessoas estavam precisando de ajuda. "Eu vi o quanto a situação estava terrível e percebi que precisava ajudar, doar algo. Sempre faço doações e não poderia deixar de fazer também neste momento", explica o corretor.Tão importante quanto foi a doação de Marcone são também as que chegam em menor volume, como do aposentado Jaime Félix, 77 anos, que doou água para a Defesa Civil de Salvador (Codesal). “Levei o fundo do carro cheio de água mineral, foram dez caixas de garrafas de um litro e meio. Acompanhei o movimento de doação e quis participar porque o pessoal está precisando demais”, conta.



Doação segura



Em meio à tragédia, muitos são os projetos sérios que se dispõem a ajudar, arrecadando valores e repassando para as famílias em forma de doações. No entanto, o que não falta também é golpe, com campanhas fraudulentas de apoio em nome de instituições que não trabalham com transferências ou PIX como o CBM e a Codesal.

Carlos dos Santos, 40, é motorista e fez duas doações nos últimos dias. Ele falou como se preocupa em ter certeza de que os donativos vão chegar às famílias afetadas. "Fiz uma doação de água hoje e ontem fiz uma com mantimentos. Levei na Codesal e no Corpo de Bombeiros porque, além de doar, quero garantir que as doações cheguem em quem precisa. Procuro os mais confiáveis", salienta.



Shostenes Macêdo, presidente da Codesal, alerta para que os interessados em ajudar busquem sempre fontes confiáveis e canais oficiais para que os donativos não acabem na mão de golpistas. "De vez em quando, tem gente que fala que ouviu falar de PIX da Codesal, o que não existe, é golpe. Só trabalhamos com água nesta semana, na outra trabalhamos com alimentos. É importante prestar atenção e procurar projetos de confiança para ajudar", orienta.



Ele comentou também sobre a importância das doações e como é necessário que elas continuem sendo realizadas pelos soteropolitanos. “Muito importante que a população de Salvador, que entende a necessidade da solidariedade, dê a sua contribuição e traga água até o próximo domingo, às 16h, para ajudar os irmãos baianos do interior que tanto precisam da nossa colaboração”.

Doações são fundamentais para famílias afetadas pela chuva

Iniciativa privada



Empresas sem ligação com órgãos públicos também participam da onda solidária. Executivos da Hapvida organizaram uma doação de 1.784 cestas básicas (cada cesta contém 7,65 kg de alimentos), que vão ser entregues nesta quinta-feira (30) à associação Voluntárias Sociais da Bahia.



O grupo Americanas anunciou que vai entregar 75 toneladas de alimentos e água para as cidades mais afetadas pelas chuvas no sul, sudoeste e extremo sul da Bahia. As doações estão sendo arrecadadas pela UniãoBR, uma organização de voluntários que atua no apoio a comunidades vulneráveis pelo país.

Já o Sistema Fecomércio-BA angariou 107,6 toneladas de alimentos junto à Confederação Nacional do Comércio e seus sindicatos. Desse total, cerca de 60 toneladas já foram entregues em Teixeira de Freitas e Eunápolis, municípios no extremo sul.

Onde entregar doações em cada shopping:

Salvador Shopping – Loja Doe Esperança (Piso L2 - próximo à Dudalina) e Drive Thru

Salvador Norte - Espaço Cliente (piso L2) e Drive Thru

Shopping da Bahia - CAC (piso L2)

Shopping Paralela - Piso G2 e L2

Shopping Bela Vista - Drive do Bela (G0)

Shopping Barra - Central de Relacionamento (piso L1)

Shopping Itaigara -Térreo (próximo ao Super Bompreço)

Shopping Paseo - Piso L2 (próximo à Saladearte)

Shopping Center Lapa - Espaço Bahia Park (piso G1)

Shopping Piedade - Piso L2 (próximo à portaria de acesso)

Parque Shopping Bahia - Piso L2 (próximo à Nagem)

Doações em instituições

CCR Metrô Bahia - recebe alimentos nas estações Pirajá, Acesso Norte, Lapa, Brotas, Rodoviária, Mussurunga, Aeroporto e no Pátio Pirajá.

Associação Bahiana de Medicina (ABM) - recebe alimentos de segunda a sexta na sede (Rua Baependi, 162, Ondina) e de segunda a sábado no Clube dos Médicos (Rua Dom Eugênio Sales, s/n, Boca do Rio).

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) - Alimentos, água e itens de higiene e limpeza na sede da entidade (Rua Portão da Piedade, 16).

Voluntárias Sociais da Bahia - recebem mantimentos no Palácio da Aclamação (Campo Grande) das 8h às 20h.

Arquidiocese de Salvador - arrecadação é feita na Igreja do Pilar e na Igreja São Pedro Gonçalves, ambas no Comércio.

Crea-BA - Recebe doações todos os dias na sede em Salvador (Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas). As inspetorias de Feira de Santana, Barreiras, Vitória da Conquista e Alagoinhas funcionam até esta quinta-feira (30) e reabrem no dia 3 de janeiro.

Doações por cidade:

Itapetinga

Na Secretaria de Desenvolvimento Social - Avenida Luiz Viana Filho, 231, Morumbi

A prefeitura disponibiliza a chave Pix 73 98192-3333 (telefone), em nome de Carolina da Silva Hage.

Itambé

Colégio ACM, Igreja Adventista, Vocacionário (em frente à radio Luz), Colégio Polivalente de Itambé

Contas bancárias para doação em dinheiro:

Pix: chave CNPJ 13.743.760/0001-30. Destinatário: Prefeitura de Itambé

Banco do Brasil - Agência 0282-8 - Conta: 16155-1. Destinatário: Paróquia São Sebastião de Itambé

Bradesco - Agência 0273 - Conta: 93213-2. Destinatário: União Leste Brasileira (Igreja Adventista)

Itabuna

Pix: chave email defesacivil@itabuna.ba.gov.br

Itajuípe

Contato: 73 98124-8493

Itacaré

Secretaria de Assistência Social, atrás do clube municipal Pirajá, próximo a Praça São Miguel

Coaraci

Na Ceplac, diariamente até às 18h

Pix: chave CNPJ 11.509.581/0001-08

Guaratinga

Chave pix: 13.634.985/0001-59. Destinatário: Prefeitura de Guaratinga

Floresta Azul

Colégios da rede municipal, CRAS, Igreja Adventista Central, Salão Paroquial

A prefeitura disponibiliza o Pix com chave CPF 05862925511, em nome de Raynná Silveira.

Jequié

Casa da Cultura Pacífico Ribeiro, Rua Jerônimo Sodré, Centro

Pix: chave CNPJ 18.250.800/0001-26, em nome do Fundo Municipal de Assistência Social.

Jitaúna

Colégios Rômulo Galvão, Castro Alves e Creche Hilda Costa Lopes

Ibicaraí

Pix: chave CPF 00425241564. Destinatário: Odemir Silva Ceo

