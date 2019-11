Bombeiros do Rio atacam Cacau Protásio em áudio: 'Aquela gorda, preta'

A gravação de uma cena para um filme com a atriz Cacau Protásio, "Juntos e Enrolados", no quartel central do Corpo de Bombeiros do Rio gerou reação contrária e preconceituoso de integrantes da corporação. Áudios em grupos de WhatsApp de bombeiros cariocas criticam a liberação do espaço para a gravação e ofendem Cacau, chamada de "aquela gorda, preta".

"Olha a vergonha no pátio do quartel central. Essa mulher do 'Vai que Cola', aquela gorda, colocou a farda e botou os dançarinos viados com roupa de bombeiro. Isso é um esculacho, rapaz. Qual é a desse comandante? Vai deixar uma pu*$ria dessas no pátio do quartel?", diz uma das mensagens, de acordo com o blog do Leo Dias.

Outro homem gravou um áudio com termos homofóbicos e racistas. "Vergonhoso. Mete aquela gorda, preta, filha da puta numa farda de bombeiro, uma bucha de canhão daquela, com um monte de bailarino viado, quebrando até o chão. Vão achar que é o que? Bombeiro? Aquilo é tudo viado. Lamentável", afirma.

Depois, uma mulher grava uma mensagem pedindo que parem de circular vídeos com trecho da gravação, afirmando que é um pedido do comandante-geral, Roberto Robadey, que estaria irritado. "A Coronel Cátia passou aqui pra gente que o comandante-geral não quer que fique reenviando essa gravação que foi feita no quartel central. Então, vamos parar de ficar enviando para os grupos", explica.

Cacau agradeceu nas redes sociais, no dia da gravação, o acolhimento recebido pelos bombeiros. "Eu gostaria de agradecer a CBMERJ, na Praça da República, por nós receber muito bem hoje. Nos assessorou em todos os momentos. Muito obrigada. Essa corporação tem meu respeito. Eu estou amando fazer a bombeiro sargento Diana", disse ela no dia.

Com a repercussão das mensagens preconceituosas de integrantes dos bombeiros, Cacau comentou o caso, muito abalada e à beira das lágrimas.

"Em respeito a vocês, vim aqui dizer o que está acontecendo. Estou fazendo um filme onde interpreto uma bombeiro sargento, e, domingo, fui gravar no batalhão no centro da cidade. Fui super bem recebida e bem assessorada, sendo que tem um bombeiro que fez um vídeo de uma cena solta e espalhou por aí", diz.

Veja abaixo o desabafo de Cacau e a trecho da cena gravada:

"Em momento algum ele desceu pra saber o que tava acontecendo, o que é que era. E a cena que ele postou é um pedaço de uma cena que é um sonho do meu superior. Eu faço um filme, eu conto história. Aquilo ali é uma ficção, não é realidade. E ele espalhou o vídeo com um áudio me xingando de negra, gorda, filha da puta, cambada de viado. Racismo é preconceito, se ele não sabe. E isso é muito triste. Não entendi por que tanto ódio", lamenta.

Cacau diz ainda que recebeu ofensas nas suas páginas nas redes sociais. "Sou negra, sou gorda, sou brasileira, sou atriz, eu conto histórias, conto ficção. Não mereço ser agredida, assim como nenhuma pessoa. Eu respeito a opinião de alguns bombeiros que dizem que 'ah, eu não acho certo', mas vai ver realmente a história antes de agredir. Eu printei tudo o que foi colocado na minha página", afirma. " Você ser preconceituoso é crime. Racismo é crime. Você pode não gostar, mas tem que respeitar. E por que esse ódio? Juro que não entendo. A cena é uma alucinação de um personagem, um sonho, quando ele volta eu tô ali, trabalhando. O bombeiro é uma corporação que eu respeito, que amo, que queria ser quando criança. Nas minhas primeiras entrevistas, sempre falei isso", diz.

A atriz ainda criticou os autores dos áudios."E como uma pessoa que veste uma farda tão linda tem essa postura? Como posso dizer que ele salva vidas, que ele faz o amor, tendo essa postura e falando tanta coisa horrorosa, tanta coisa feia, ofendendo? Eu respeito e acho que eles têm o direito de gostar ou não gostar. Mas eles tinham que perguntar primeiro. O mal da gente é primeiro julgar e jogar pedra, pra depois saber o que era e falar que não era algo tão ruim. Só estou aqui pra dizer que racismo é crime. Isso não se faz".

Ela finaliza dizendo que o episódio pode fazer com que a cena gravada não seja usada no filme. "A gente não fez nada absurdo. Se as pessoas pedirem para ver a cena, vão ver que não é nada absurdo. Mas respeito a opinião dos bombeiros. Não sei o que eles passam, só admiro. Mas peço que a gente tenha mais compaixão um com o outro".

Vários famosos comentarem nos posts apoiando Cacau, como Anitta, Tia Má, Aline Riscado, Isabel Filardis, Tatá Werneck, Fiorella Mattheis, Tirullipa e outros.

A assessoria do Corpo de Bombeiros do Rioa firmou que não compactua com "qualquer ato discriminatório". "A corporação se solidariza com a atriz Cacau Protásio e já abriu procedimento interno para identificar o(s) militar(es) e apurar a conduta. O CBMERJ reforça o seu compromisso com a população de 'Vida Alheia e Riquezas Salvar' independente de cor, gênero, raça ou qualquer outra distinção. Os atos divulgados não representam a corporação centenária que, por anos seguidos, é considerada a instituição mais confiável do Brasil."