Bombeiros e mergulhadores do Gmar resgatam corpo de criança em rio

O corpo de um menino de 9 anos foi resgatado por mergulhadores do 13º Grupamento de Bombeiros (13ºGBM/Gmar) em conjunto com bombeiros do 11ºGBM/Itaberaba na manhã desta sexta-feira (25), no rio Paraguaçu, no povoado Volta do Rio, em Itaberaba. As buscas foram iniciadas na tarde de quinta-feira (24), quando o 11ºGBM foi acionado através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom).

No início da noite de quinta, as buscas foram encerradas, sendo retomadas no inicio da manhã desta sexta. Por volta das 9h, os mergulhadores conseguiram localizar o corpo do garoto, que foi reconhecido por familiares. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os demais procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros ressalta que é importante que o cuidado com crianças seja redobrado em rios e mares. "Sempre que estiverem na água, devem ser supervisionados de perto por um adulto com a distância máxima de um braço. As crianças nunca devem entrar em locais como rios, lagos, praias ou piscinas sem o acompanhamento de um responsável e o nível da água não deve passar do umbigo", ressaltam, através de nota.