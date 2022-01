Bombeiros lutam para apagar fogo em prédio na Pituba

Um prédio pegou fogo na rua Amazonas, no bairro da Pituba, em Salvador. O incêndio aconteceu na tarde deste sábado (29) em um edifício de três andares. Bombeiros lutaram para debelar as chamas e uma ambulância esteve no local, mas não houve feridos.

Prédio fica na rua Amazonas (Foto: Leitor CORREIO)

O fogo resultou em uma coluna de fumaça que assustou os moradores da região. Uma moradora contou que era possível ouvir os estalos provocados pela destruição das chamas.

Os bombeiros debelaram as chamas no início da noite e ainda não há mais detalhes sobre a ocorrência.