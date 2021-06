Bombeiros recuperam corpo de rapaz que se afogou em rio no oeste baiano

O corpo de um jovem de 20 anos que estava desaparecido foi encontrado na tarde do domingo (6) no Rio de Ondas, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano.

Mergulhadores do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17º GBM/Barreiras) recuperaram o corpo depois de serem acionados por volta das 14h por amigos da vítima. O rapaz sumiu depois de mergulhas por volta desse horário e pessoas que estavam com ele não conseguiram fazer o socorro.

Depois de cerca de 20 minutos de buscas, os mergulhadores obtiveram êxito e encontraram a vítima presa a raízes, no fundo do rio. O corpo foi encaminhado para perícia.

O afogamento aconteceu na zona rural da cidade, a cerca de 22km da sede de Luís Eduardo.